Offerta del Napoli per Frattesi: ECCO la richiesta dell’Inter

Dopo i sondaggi dei giorni scorsi da parte della Roma, ecco che un nuovo club è piombato su Davide Frattesi. Com’è noto ormai da tempo, il centrocampista dell’Inter non è affatto contento dello spazio che gli è stato concesso da Simone Inzaghi nel corso della prima parte di stagione e sta valutando la possibilità di andar via già nella finestra di gennaio.

Ipotesi rispetto alla quale il club nerazzurro non si oppone del tutto, ma per la quale ha fissato una serie di paletti. Il primo, il più importante, riguarda la valutazione minima da 45 milioni di euro stabilita per il cartellino dell’ex Sassuolo. Chi vorrà sedersi intorno ad un tavolo di negoziati con l’Inter dovrà quantomeno avvicinarsi a quella cifra.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, in questo scenario ecco che spunta l’interesse del Napoli. Il club partenopeo, in piena corsa scudetto con i nerazzurri, già prima dell’approdo di Frattesi a Milano aveva seguito a lungo il centrocampista. Adesso, è soprattutto il ds Manna a coltivare il sogno di strappare ai rivali un potenziale titolare.

Esistono però due principali ostacoli al potenziale affare tra Inter e Napoli. Il primo riguarda appunto l’operazione tra i due club: gli azzurri possono proporre un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale, rigorosamente alle cifre fissate dai nerazzurri. L’Inter difficilmente aprirà a queste condizioni, soprattutto perché si tratta di una contendente diretta al titolo.

Inoltre, non è comunque scontato che Frattesi vada al Napoli per fare subito il titolare. Anche nella mediana azzurra c’è al momento parecchio traffico, così come in quella interista. L’italiano dovrebbe dunque convincere Conte e scavalcare nelle gerarchie uno tra Anguissa-Lobotka-McTominay, al momento considerati intoccabili dal tecnico leccese.