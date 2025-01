Il problema CRONICO dell’Inter che Inzaghi deve risolvere

C’è un dato che desta non poche preoccupazioni quest’anno in casa Inter: superato l’ottantesimo minuto, quella di Inzaghi smette di essere la stessa meravigliosa squadra vista sino a quel momento. Ben 10 dei 19 gol subiti dalla formazione di Simone Inzaghi sono arrivati negli ultimi minuti di gioco. Un dato che, come evidenziato questa mattina da Tuttosport, sembra legato anche al fatto che l’Inter sia la squadra con l’età media più alta in Serie A.

Il problema si acuisce nei big match, dove gli avversari con maggiore qualità e con una panchina più profonda puniscono i cali dei nerazzurri. Episodi significativi includono il gol di Gabbia al 90’ nel derby, il 4-4 di Yildiz all’84’ contro la Juventus e l’occasione clamorosa di Simeone al 93’ contro il Napoli. Una dinamica simile si è vista anche in Supercoppa, con il 3-2 del Milan scaturito da un assist di Leao per Abraham.

Il bilancio è preoccupante: i gol subiti oltre l’80’ sono costati 7 punti in campionato, 1 in Champions e la Supercoppa. Contro il Bayer Leverkusen, ad esempio, la rete di Mukiele nel recupero ha complicato la situazione europea: l’Inter dovrà fare ottenere punti nelle prossime due gare, un impegno gravoso considerando le sette partite in 21 giorni che attendono i nerazzurri fino al derby del 2 febbraio.

Questo problema ha influenzato anche l’avvio di stagione, con risultati come il 2-2 contro il Genoa (rigore di Messias al 100’) e il gol di Dany Mota all’81’ contro il Monza, che ha rischiato di infliggere una sconfitta all’Inter senza il pari di Dumfries. Tre partite che hanno portato via punti preziosi e costretto la squadra a sprecare energie per recuperare terreno.

L’Inter ha adesso l’obbligo di trovare soluzioni per evitare questi cali fatali e non compromettere ulteriormente i propri obiettivi nella seconda parte di stagione.