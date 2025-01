Buchanan può lasciare l’Inter: svelato il SUMMIT di mercato

Non sembra essere particolarmente saldo il futuro di Tajon Buchanan all’Inter. L’esterno canadese, sbarcato a Milano durante la sessione di calciomercato del gennaio 2024, si è perso buona parte di questa stagione a causa del lungo recupero dall’infortunio alla tibia che aveva rimediato la scorsa estate in Nazionale durante la Coppa America.

Rientrato in gruppo lo scorso novembre, Buchanan non è comunque riuscito a rientrare nelle rotazioni di Simone Inzaghi che gli ha concesso solamente un match dal primo minuto in Coppa Italia. Stando a quanto riportato da TSN, lo stesso club nerazzurro starebbe valutando tutte le possibili soluzioni nel futuro dell’ex Bruges.

Il portale canadese ha infatti portato alla luce un incontro avvenuto di recente tra Buchanan e la dirigenza dell’Inter per discutere della sua posizione all’interno della rosa. Al club nerazzurro sono infatti arrivate proposte di prestito da club di Premier League e Liga. Nonostante il ragazzo abbia ribadito di voler rimanere a giocare a Milano e lottare per un posto, il club nerazzurro non avrebbe del tutto chiuso all’ipotesi di un addio a titolo temporaneo.