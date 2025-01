Infortunio Calhanoglu, quante partite salta con l’Inter

Dopo la notizia dello stop di Joaquin Correa, quest’oggi anche Hakan Calhanoglu si è sottoposto ad esami strumentali in seguito al problema muscolare che aveva avvertito alla mezz’ora della finale di Supercoppa Italiana giocata dall’Inter contro il Milan.

Il centrocampista turco, come rivelato ufficialmente dal club nerazzurro, non ha per fortuna riportato alcuna lesione, bensì una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Situazione che verrà costantemente monitorata dallo staff medico nerazzurro giorno dopo giorno.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, si può confermare con qualche giorno di anticipo l’assenza di Calhanoglu per la trasferta contro il Venezia di domenica 12 gennaio. Il centrocampista turco proverà a stringere i tempi per rientrare quantomeno tra i convocati nel turno di recupero contro il Bologna del 15 gennaio ed essere eventualmente impiegato dal primo minuto la gara successiva con l’Empoli.