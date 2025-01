Frattesi può partire SUBITO: Biasin SVELA la cifra di addio

Sono sempre più concrete le voci che riguardano una possibile cessione di Davide Frattesi. E’ ormai evidente che il centrocampista non sia per niente soddisfatto del minutaggio che Simone Inzaghi gli ha concesso nella prima metà di stagione. Per questa ragione, l’ex Sassuolo vorrebbe valutare possibili proposte dal mercato nei suoi confronti.

L’Inter, che lo considera un elemento importante del proprio organico, ha già fissato una valutazione molto alta per il suo cartellino. Come spiegato da Fabrizio Biasin, vi sarebbe da parte del club l’intenzione di andare incontro eventualmente a proposte nei confronti di Frattesi già in questo mese di gennaio, a patto che queste soddisfino i requisiti fissati per la cessione.

Come svelato dal noto giornalista nerazzurro, “per Frattesi il club ascolta offerte da 45 milioni”. Non esiste nulla di concreto invece in entrata in questo momento, come precisato dallo stesso Biasin: “Su Bah, ad oggi, non c’è nulla. Per la difesa si lavora su giugno, nessun movimento previsto a gennaio”.