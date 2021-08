Da Sky ad Amazon: dove vedere le partite dell’Inter in Champions

Tutte le informazioni utili per godersi la nuova Inter di Simone Inzaghi in Champions League

Alessio Murgida

Alla vigilia dei sorteggi della Champions League (che potrete seguire anche con noi di PassioneIntersul nostro canale YouTube), l'attesa per la competizione più importante d'Europa cresce. L'Inter, come sappiamo, partirà dalla prima fascia e la curiosità per vedere contro chi sarà è tanta. Curiosità, ovviamente, anche per il campo: ma dove sarà possibile vedere le partite dei nerazzurri in questo marasma di offerte?

Dove vedere la Champions League in TV

Per vedere la competizione più importante d'Europa "basterà" avere due abbonamenti. Il primo di questi sarà a discrezione vostra. Infatti abbiamo Sky Sport (che trasmetterà 121 partite su 137 di Champions) dal costo mensile di 16 euro oppure il Pass Sport di Now TV (in streaming) dal costo di 15 euro al mese. In alternativa esatta a Sky, c'è anche Infinity(la piattaforma streaming di Mediaset) che trasmetterà 104 partite (più i 17 incontri trasmessi su Canale 5 il martedì sera), per un totale di 121 match su 137: costo mensile? 8 euro al mese. E per le 16 partite rimanenti?

Il secondo abbonamento - che coprirà i match mancanti a Sky e Mediaset - sono quelli di esclusiva Amazon Prime Video che trasmetterà le sedici migliori partite del mercoledì sulla propria app. Sarà accessibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime (costo annuale di 36 euro).

Vi basterà quindi abbonarvi a una tra Sky Sport, Now TV (Pass Sport) oppure Infinity per vedere 121 match su 137. I restanti sedici saranno coperti dall'abbonamento ad Amazon Prime Video. In questo modo, potrete avere l'intera Champions League, e quindi anche l'Inter.