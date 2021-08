Dall’arrivo del Tucu a Lazaro: le notizie più importanti di oggi

Tutte le notizie nerazzurre più importanti riassunte in quest'articolo: dall'arrivo di Correa all'addio di Lazaro e non solo

Alessio Murgida

Mentre l'Inter si prepara per la sempre difficile trasferta di Verona al Bentegodi, il mercato continua ad andare avanti a un ritmo incessante: la sensazione è che più la chiusura di questa sessione di mercato è vicina, più notizie ci saranno. E così è stato anche oggi: tra arrivi e cessioni, le news sono state molte e noi di PassioneInter ve le abbiamo riassunte tutte in questo articolo.

LO SBARCO DEL TUCU - Alle ore 17.40, ecco l'arrivo di Joaquin Correa. La trattativa che sembrava infinita ora è diventata realtà. Il Tucu è sbarcato all'aeroporto di Linate da dove è partito per sostenere le visite mediche che gli consentiranno di firmare il contratto da 3,5 milioni di euro con i nerazzurri fino al 2025. Le cifre dell'affare sembrano essere ora più chiare, anche nelle formule: 5 milioni di euro per il prestito oneroso, 25 milioni di euro per l'obbligo (che scatterà al primo punto in classifica dell'Inter nel 2022), più un milione di euro di bonus. Per un totale, quindi, di 31 milioni di euro. Una cifra importante, la più importante del mercato nerazzurro finora che però potrebbe non fermarsi qui. Belotti (e Insigne) restano sullo sfondo.

LAZARO-BENFICA - Notizia di cui si parla da settimane praticamente: nel pomeriggio sembra essersi finalmente sbloccata la trattativa. Il club portoghese - che ha già ingaggiato Joao Mario a zero - è pronto a mettere le mani su un altro ormai ex nerazzurro, Valentino Lazaro. L'accordo, riporta il giornalista Nicolò Schira, è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito biennale a cui è aggiunto un obbligo di riscatto di 8,5 milioni di euro. Non sono emerse, fino ad adesso, le presenze eventuali di alcune clausole perché scatti l'obbligo, ma siamo davvero vicini alla cessione di Lazaro.

ANCHE SANCHEZ VIA? - L'indiscrezione di giornata è arrivata dal giornalista Nicolò Schira secondo cui il Fenerbahçe avrebbe mostrato interesse per l'attaccante cileno all'agente Fernando Felicevich. Operazione molto complicata per via dell'ingaggio elevato che il Niño Maravilla guadagna all'Inter da 7 milioni di euro a stagione, mentre il club turco sarebbe disposto ad arrivare ad un massimo di 3/3,5. Il cileno è l'unico rimasto in forte dubbio del gruppo nerazzurro: dopo il messaggio social di Vidal e la prestazione super contro il Genoa, l'ex Juventus dovrebbe rimanere ma non si è così sicuri, invece, per il suo connazionale. L'arrivo ormai certo di Correa e la possibilità di prendere un altro attaccante fanno pensare a un Inter non completamente fiduciosa di Sanchez. Aspettiamoci colpi di scena in questi ultimi giorni di mercato.