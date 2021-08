Dzeko (Inter TV): “Giocare a calcio qui è puro divertimento, esordio emozionante”

Le parole del nuovo numero 9 nerazzurro dopo l'esordio contro il Genoa

Ecco Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è stato intervistato dai microfoni di Inter TV, a quattro giorni dal super esordio contro il Genoa. L'ex Roma si è presentato ai tifosi nerazzurri e a San Siro con un gol e un assist e tutto fa pensare che sia solo l'inizio: "É stato un giorno emozionante per me anche perché i tifosi sono finalmente tornati. C'era anche mia madre allo stadio e, quindi, è stato sicuramente un giorno importante. Per fortuna, è arrivato il mio primo gol che ho cercato tanto. Non segnavo da tanto tempo in Serie A, anche da quel punto di vista era importante sbloccarsi. Poi, fare il primo gol nel mio nuovo stadio con i tifosi: beh, incredibile."