Dove vedere Inter-Como, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match di San Siro
Quando si gioca Inter-Como, 14^ giornata Serie A
Dopo aver ritrovato la vittoria nell’ultimo turno di campionato in trasferta contro il Pisa, ad attendere i nerazzurri nel prossimo turno di Serie A sarà il match di San Siro tra Inter-Como. L’incontro tra le due formazioni allenate da Cristian Chivu e Cesc Fabregas si giocherà sabato 6 dicembre con fischio d’inizio alle ore 18.00.
Inter-Como, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?
Inter-Como verrà trasmessa sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Como sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN
