4 Dicembre 2025
Probabili formazioni Inter-Como: in attacco con la Thu-La
Le possibili scelte di Chivu e Fabregas
Superato senza troppa fatica l’ostacolo Venezia agli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Inter torna a volgere lo sguardo verso il prossimo importante e complicato impegno in campionato. Sabato 6 dicembre alle ore 18.00, infatti, a San Siro si gioca uno scontro Champions League a tutti gli effetti tra Inter-Como. Di fronte ai nerazzurri, dunque, un allenatore di grande talento come Cesc Fabregas che la scorsa estate era stato vicino alla panchina interista prima dell’approdo di Cristian Chivu (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-COMO).
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Como:
6 Dicembre 2025 – 18:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Bisseck-Acerbi 60-40%, Carlos Augusto-Luis Henrique 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
diffidati
Nessuno
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 28 – Smolcic 34 – Carlos 14 – Ramon 3 – Valle 23 – Perrone 33 – Da Cunha 41 – Addai 10 – Nico Paz 17 – Rodriguez 11 – Douvikas Cesc Fabregas
Panchina
22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 27 Posch, 6 Caqueret, 7 Morata, 18 Moreno, 19 Kuhn, 20 Baturina, 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 99 Cerri
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Goldaniga, Sergi Roberto, Diao
diffidati
Perrone
