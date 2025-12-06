6 Dicembre 2025
Inter-Como, formazioni UFFICIALI: sorpresa a destra
Le scelte di Chivu e Fabregas
Sono stati risolti gli ultimi ballottaggi sia da parte di Cristian Chivu che di Cesc Fabregas in vista del big match di San Siro di questo pomeriggio tra Inter-Como. I due tecnici hanno da pochi istanti diffuso le formazioni ufficiali con quelli che saranno i protagonisti dell’incontro fissato alle 18.00.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Como, quattordicesima giornata di Serie A:
6 Dicembre 2025 – 18:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Ballottaggi
Carlos Augusto-Diouf 55-45%, Zielinski-Sucic 70-30%, Zielinski-Mkhitaryan 80-20%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Darmian, Dumfries
diffidati
Nessuno
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 27 – Posch 34 – Carlos 14 – Ramon 3 – Valle 23 – Perrone 33 – Da Cunha 41 – Addai 10 – Nico Paz 17 – Rodriguez 7 – Morata Cesc Fabregas
Panchina
22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.
Ballottaggi
Carlos-Kempf 60-40%, Douvikas-Morata 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Goldaniga, Sergi Roberto, Diao
diffidati
Perrone
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Imperiale – Bianchini
Quarto Uomo: Piccinini
Var: Gariglio AVar: Guida