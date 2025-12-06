Chivu: “Fiducia a Luis Henrique. Ritiro? Vi spiego perché”

A distanza di soli tre giorni dal successo in Coppa Italia, l‘Inter torna in campo per la quattordicesima giornata di Serie A contro il Como. Partita di altissimo livello tra due squadre che esprimono un gran calcio e che di certo non si risparmiano. A proposito dell’incontro, queste sono state le parole di Cristian Chivu su Dazn prima di Inter-Como:

AVVERSARIO – “Il Como è fastidioso, una squadra in salute che sa fare tante cose. Una squadra scomodissima, bisogna essere pronti, attenti, equilibrati, a volte accettare il loro palleggio e rubare qualche palla in più”.

ESTERNO DESTRO – “Luis Henrique? Costretti a farlo visto che Denzel non è con noi. Abbiamo cercato di fare determinate cose con Andy e Carlos, quello più adatto è Luis. Quello è il suo ruolo, bisogna dargli fiducia, continuità. Spesso viene criticato, ma non mi sembra abbia fatto peggio di qualcun altro in quel ruolo. E’ timido, ma ha bisogno della mia fiducia e della squadra, sperando che ci ripaghi con le prestazioni”

RITIRO – “Per me ci sono modi e modi di trovare la concentrazione. C’è chi la trova un’ora prima, che la mattina, chi quando si sveglia. Non c’è bisogno di trovare quella per fare il ritiro, è una scelta mia perché giocando ogni tre giorni si arriva sempre tardi a casa, oggi si giocava alle 18.00. Per dare l’opportunità ai calciatori di dormire un po’ di più, oggi abbiamo fatto colazione alle 10.30”.