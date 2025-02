Dove vedere Inter-Fiorentina, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e streaming

La 24^ giornata di Serie A non sarà affatto semplice per l’Inter che ospiterà di lunedì sera a San Siro la Fiorentina. Si tratta della seconda partita che in pochi giorni i nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno contro i viola di Raffaele Palladino, dopo il rinvio del match d’andata per il malore di Edoardo Bove.

In questo turno l’Inter dovrà cercare di vincere di fronte al proprio pubblico contro un’avversaria di alto livello come la Fiorentina. Le rivali per l’alta classifica di Serie A avranno sfide sulla carta più semplici ma i nerazzurri hanno il vantaggio di scendere in campo in posticipo al lunedì conoscendo già i loro risultati.

Il calcio d’inizio di Inter-Fiorentina è in programma per lunedì 10 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Beltran, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Informazioni utili per seguire Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina verrà trasmessa lunedì 10 febbraio alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Fiorentina sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Fiorentina in diretta insieme a voi!