Dove vedere Inter-Juventus, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Juventus, 25^ giornata Serie A

E’ giunto il giorno dell’attesissimo Derby d’Italia tra Inter-Juventus, il big match in programma nella notte di San Valentino. Le due squadre separate da una rivalità storica che tornano a scontrarsi a San Siro, in una gara che per i nerazzurri ha un significato ancor più importante in virtù della lotta scudetto che la vede in questo momento impegnata soprattutto con il Milan.

Inter-Juventus, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Juventus verrà trasmessa sabato 14 febbraio alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Juventus in diretta insieme a voi!