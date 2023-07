Dopo il debutto vincente contro il Lugano l’Inter si prepara al secondo test di questa preparazione estiva: venerdì 21 luglio, alle ore 18, ad Appiano Gentile andrà in scena l’amichevole tra Inter e Pergolettese, formazione lombarda di Serie C.

A differenza della prima gara, questa volta l’incontro sarà trasmesso in diretta e sarà possibile seguirlo in tv e streaming sulle seguenti piattaforme:

Inter TV

Inter.it

App ufficiale dell’Inter

Su Passione Inter, come di consueto, seguiremo insieme la gara in diretta sul nostro canale YouTube.

Grande curiosità per vedere all’opera i nuovi come Frattesi e Thuram che non hanno preso parte alla prima uscita amichevole, in cui si sono messi in mostra Fabbian, Sensi e Sebastiano Esposito andando in gol.