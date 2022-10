Dove vedere Inter-Sampdoria: diretta TV e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire la partita dei nerazzurri

Redazione Passione Inter

Dove vedere Inter-Sampdoria in diretta TV e streaming — Dopo la vittoria al cardiopalma contro la Fiorentina, l'Inter vuole continuare la rincorsa ai primi posti della classifica di Serie A. L'avversario della 12a giornata sarà la Sampdoria di Dejan Stankovic, eroe del Triplete che tornerà a San Siro e sarà sicuramente omaggiato dal pubblico nerazzurro. Il calcio di inizio sarà sabato 29 ottobre alle 20:45.

Informazioni utili per seguire Inter-Sampdoria — Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Skysui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Sampdoria, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Per DAZN la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e Massimo Gobbi. Per Sky invece in cabina di commento ci saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Sampdoria in diretta insieme a voi!