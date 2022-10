Mercato – C’è fiducia per il rinnovo di Skriniar, ma l’Inter ha fretta

L' Inter e Skriniar sembrano ogni giorno un po' più vicini. Dopo la spaccatura creata dalla quasi cessione estiva infatti, le cose sembrano decisamente migliorate, complice anche la rinascita della squadra e l'investitura a capitano in assenza di Handanovic e Brozovic . Ieri c'è stato il primo incontro con l'agente del difensore slovacco e, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, sarebbe andato bene.

In casa Inter filtra ottimismo: Skriniar non ha affatto chiuso la porta al rinnovo, anzi. La permanenza a Milano è un'ipotesi concreta e dall'entourage dello slovacco ci sarebbe stata un'apertura importante. Già la prossima settimana, tra le partite contro Bayern e Juventus, l'Inter e il procuratore del calciatore avranno un altro incontro per portare avanti la trattativa. L'intento del club è quello di chiudere l'operazione entro un mese, così da affrontare con tranquillità la sosta invernale.