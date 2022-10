Brozovic corre verso il recupero: convocazione per Monaco?

Il centrocampista è ormai pienamente recuperato, deve solo aumentare il ritmo e rientrare in gruppo con i compagni. Visto però che l'Inter contro la Sampdoria giocherà già domani, pare improbabile una sua convocazione affrettata già per l'impegno in arrivo. Più probabile invece che slitti per la trasferta, ormai inutile ai fini della qualificazione, contro il Bayern Monaco di martedì. Dovrebbe invece aumentare sensibilmente il minutaggio di Lukaku, nonostante difficilmente partirà titolare. Il belga ha dimostrato già contro il Plzen di essere tornato.