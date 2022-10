Inter, Lukaku già al lavoro per rimanere in nerazzurro

Che Romelu Lukaku abbia fatto di tutto per tornare all' Inter dopo un solo anno è ormai di dominio pubblico. Il belga ha capito l'errore commesso lasciando Milano, e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per forzare la mano con il Chelsea e tornare "a casa". E per farlo ha sfruttato anche la società Roc Nation , che si cura degli aspetti commerciali relativi ai suoi diritti d'immagine e che è legata a doppio filo col nuovo patron dei Blues, Todd Boehly .

Come riportato da Corriere dello Sport, ieri il numero uno di Roc Nation, Michael Yormark, e il rappresentante italiano dell’agenzia, Andrea Opi, erano entrambi ad Appiano. Possibile fossero lì solo per una visita di cortesia. Non è da escludere però che Lukaku stia già iniziando a scoprire le proprie carte per fare ciò che è in suo potere per rimanere il più a lungo possibile all'Inter.