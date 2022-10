Mercato – L’Inter pesca in Uruguay per il futuro della difesa

I nerazzurri avrebbero in pugno un vero e proprio gioiello

L' Inter , in attesa di rinnovare Skriniar e, forse, de Vrij , potrebbe già avere per le mani il futuro della propria difesa. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, i nerazzurri avrebbero praticamente definito l'arrivo di un giovane e promettente difensore dall'Uruguay.

Si tratta di Alan Matturro, 18 enne centrale già titolarissimo nel Defensor Sporting, forte in marcatura e dotato anche di ottimi piedi. Il ragazzo, che ha anche passaporto italiano, è vincolato al club uruguagio da una clausola di soli 6 milioni. Pochi, pochissimi, per il suo effettivo potenziale. Ecco perché è quasi scontato, secondo il quotidiano torinese, che l'Inter, che di fatto lo ha praticamente bloccato, la paghi per portarlo immediatamente a Milano.