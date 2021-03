Dove vedere Inter-Sassuolo, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV e streaming

Dopo l’importantissima vittoria contro il Torino, l’Inter va a caccia della nona consecutiva in campionato. La squadra di Conte ospita sabato sera a San Siro il Sassuolo, nell’anticipo serale della 28esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere tutte le informazioni su come e dove vedere Inter-Sassuolo

Informazioni utili per seguire Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva sabato 20 marzo alle 20:45 da DAZN. Il match sarà visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook. Il match sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209) per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita è visibile anche attraverso l’app disponibile sul decoder Sky Q. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

