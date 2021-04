Dove vedere Napoli-Inter, diretta TV e streaming del match

La sfida sarà valida per la 31ma giornata di Serie A

"Napoli-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet, o su NOW TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.