Dove vedere Torino-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Torino-Inter in diretta TV e streaming

L’Inter ha archiviato anche la pratica Atalanta, coprendosi bene le spalle e mantenendo il vantaggio di +6 in classifica sul Milan. Ora la nuova insidia di campionato si chiama Torino, con la squadra di Davide Nicola che, in casa, avrà voglia di riprendersi dal 4-2 subìto a Crotone e dal focolaio di Covid che ha colpito la rosa, cercando allo stesso tempo dei punti che sarebbero importantissimi per la salvezza. L’Inter, dal canto suo, non vuole sbagliare e vuole continuare la propria corsa in vetta al campionato. Ma andiamo a scoprire dove sarà visibile Torino-Inter.

Informazioni utili per seguire Torino-Inter

La partita Torino–Inter, in calendario per domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00, sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva da Sky. Potrete quindi seguire la gara sui canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 241 del satellite) e su Sky Sport Calcio Due (canale 252). La partita sarà anche visibile in diretta su pc, notebook, smartphone e tablet attraverso la piattaforma SkyGo. Per gli abbonati, la diretta della gara sarà disponibile anche su NowTV. Vi ricordiamo che sui canali social e sul sito di Passione Inter potrete seguire la cronaca del pre-partita e del match con collegamento anche nel post-gara.

