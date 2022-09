Dove vedere Udinese-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per seguire la partita

Pietro Magnani

Dove vedere Udinese-Inter in diretta TV e streaming

Dopo le vittorie contro Torino e Viktoria Plzen, l'Inter di Inzaghi prova a continuare la striscia positiva contro quella che forse è la squadra più in forma del campionato, l'Udinese. Inzaghi, trovandosi a pochi giorni dalla sosta per le Nazionali, potrebbe far riposare pochi titolari rispetto alla sfida di Champions League. L'appuntamento è per domenica 18 settembre alle 12.30.

Informazioni utili per seguire Udinese-Inter

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Udinese-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 11.15 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Udinese-Inter in diretta insieme a voi!