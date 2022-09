Belgio, Lukaku assente dai convocati: il CT Martinez lancia l’indizio sul rientro

Romelu Lukaku è assente dalla lista convocati del Belgio per gli impegni in Nations League : questa è una buonissima notizia per l' Inter . Ancora più positive, le parole che arrivano direttamente dal C.T. della Nazionale Belga, Roberto Martinez , che conferma i tempi di recupero su Lukaku.

"L'infortunio di Lukaku non è grave. Mi aspetto che rientri alla prima partita dopo la sosta. Non l'ho convocato per evitare rischi prima del Mondiale". Confermato, quindi, che con molta probabilità Lukaku rientrerà per il match contro la Roma dell'1 ottobre.