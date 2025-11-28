Dumfries out, allarme totale a destra: a gennaio colpo obbligato?

L’assenza di Denzel Dumfries sulla corsia di destra si sta facendo sentire. Gli unici sostituti sono Matteo Darmian, infortunato e la cui carta d’identità non aiuta, Carlos Augusto adattato in una posizione non sua, e Luis Henrique che ancora non ha dato segnali positivi.

Secondo Tuttosport, la situazione richiede un intervento. I sostituti dell’olandese hanno deluso fino a questo momento. Luis Henrique – si legge – non ha convinto e sembra non essersi ancora adattato al calcio italiano. Pur essendo la prima alternativa, né contro il Milan né con l’Atletico è partito titolare: a Pisa potrebbe arrivare la sua chance.

Darmian, l’altra possibile opzione come quinto di destra, è ancora ai box per infortunio e avrà bisogno di tempo considerando che il polpaccio rappresenta una zona delicata. C’è poi Augusto che si è adattato a destra, ma ha mostrato limiti oggettivi in fase offensiva – senza colpe dirette – sia nel derby che contro i Colchoneros.

La dirigenza nerazzurra, qualora la situazione non dovesse cambiare a breve, potrebbe tornare sul mercato a gennaio proprio per cercare – ancora una volta – un vice Dumfries.