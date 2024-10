Dumfries: “Arnautovic e Taremi in diffcoltà per un motivo”

Protagonista in campo nella sfida contro lo Young Boys, procurandosi il rigore poi sbagliato, Denzel Dumfries ha parlato della partita di Champions League dell’Inter, soffermandosi sul terreno sintetico e sulle prestazioni di Arnautovic e Taremi.

Queste le sue parole:

CAMPO SINTETICO – “Non è stata una partita facile. Anzi, a essere sincero è stata davvero tosta giocare su questo campo. Io ho giocato tante volte su terreni del genere, però se non lo fai con una certa regolarità è dura abituarsi ai movimenti e a tutto il resto. E poi se lo rifai dopo tanto tempo… No, non è facile. Ma abbiamo lottato fino all’ultimo respiro e tutto sommato penso che abbiamo meritato la vittoria. Però ci tengo a sottolineare una cosa: ho tanto rispetto per lo Young Boys che ci ha venduto cara la pelle”.

DIPENDENZA DA THU-LA – “Non sono d’accordo. A mio modo di vedere Arnautovic e Taremi hanno fatto benissimo, soprattutto in quanto a passaggi e pressing. Per loro poi non è facile perché non hanno il ritmo partita che puoi avere solo giocando tanto”.