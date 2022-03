Dumfries: “De Vrij cruciale per ambientarmi all’Inter. Il mio esempio? Maicon”

Le parole dell'olandese

"Sono stati mesi molto intensi, ma anche divertenti. Quando sono arrivato a Milano era tutto nuovo per me. Ho cercato di inserirmi prima possibile nei meccanismi di un grande club come l'Inter, di conoscere a fondo staff e compagni. Li ho ascoltati tanto, ho ascoltato e imparato. Ho legato molto con Calhanoglu e Perisic, ma per ambientarmi è stato fondamentale de Vrij. Mi ha aiutato tanto, mi ha insegnato tanto sull'Inter e su Milano. Avere qualcuno con cui puoi parlare la suta lingua madre è molto bello".