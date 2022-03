Inter, l’arrivo di Dybala esclude Lautaro? Non proprio

I due possono convivere tranquillamente

Dal punto di vista tecnico la questione non sussiste. Pur non essendo una prima punta pura, Lautaro non è sicuramente un 10 fatto e finito come Dybala. Il giocatore della Juventus è un trequartista puro, quindi la convivenza tecnica non dovrebbe dare problemi. Qualche grattacapo semmai dovrebbe averlo Inzaghi per inserire in formazione l'argentino, visto che probabilmente dovrebbe optare per un cambio modulo. O un 3-4-1-2, meno equilibrato e con Calhanoglu in panchina, o un 3-5-1-1, con Dybala ad agire alle spalle di un unica punta, Lautaro quando serve la profondità o Dzeko (o chi per lui) quando serve una torre. Insomma le possibilità tattiche ci sarebbero, ma certo Inzaghi dovrebbe aprire un po' la mente, senza ancorarsi ai propri incrollabili dogmi. Una cosa è certa però: se l'Inter dovese vendere Lautaro sarà solo per una questione economica e per un'offerta irrinunciabile, non per un possibile dualismo tattico con Dybala.