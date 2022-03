Verso Juventus-Inter, su Lautaro c’è un punto interrogativo: la speranza di Inzaghi

Il tecnico potrebbe anche non puntare sulla coppia Dzeko-Lautaro

La speranza è che almeno lunedì possa tornare ad Appiano, anche se non è sicuro che Inzaghi si affidi alla coppia Dzeko-Lautaro per Juventus-Inter. Nelle ultime due uscite, il duo non ha brillato anzi. E con un Correa in crescita dal punto di vista fisico, le carte potrebbero essere mischiate.