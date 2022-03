Inter, Skriniar cambia ruolo e de Vrij saluta: ecco come cambierà la difesa

Bremer il prescelto ma occhio anche ad altre soluzioni

In vista di questo "sacrificio", l'Inter ha già in mente un piano per sostituire de Vrij al meglio: secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione è quella di scalare in mezzo Skriniar (ruolo in cui quest'anno ha giocato in modo egregio nelle precedenti uscite), a quel punto il ruolo da coprire sarebbe quello del "braccetto" di destra.