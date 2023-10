Dumfries e Dimarco, NESSUNO come loro in Serie A: il dato

Uno dei cardini del gioco di Simone Inzaghi è da sempre rappresentato dalla presenza offensiva degli esterni nel suo 3-5-2. Non fa eccezione l’Inter di quest’anno, che trova nei cosiddetti “quinti” di centrocampo una fonte di gioco costante.

C’è un dato relativo a Denzel Dumfries e Federico Dimarco che, in questo senso, parla chiaro. Nessuno come loro in Serie A, per quanto riguarda gli assist forniti ai compagni di squadra: ben 7 in totale, 3 per l’olandese e 4 per l’italiano. Alle loro spalle si piazza la coppia partenopea Di Lorenzo-Kvaratskhelia, anche se Rudi Garcia utilizza un modulo differente.

Non solo assist, però. Dumfries e Dimarco hanno già toccato quota 3 gol totali dopo 10 giornate di campionato: contro Cagliari e Sassuolo le reti del primo, a Empoli la memorabile prodezza del secondo.