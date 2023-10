Andrea Ranocchia vanta un decennio di permanenza nello spogliatoio dell’Inter, ma solo uno con Simone Inzaghi da allenatore, prima del passaggio al Monza. Tanto gli è bastato, però, per comprendere l’attitudine del tecnico piacentino e la sua dedizione al lavoro.

Interrogato da La Gazzetta dello Sport sul motivo della solidità dei nerazzurri, l’ex difensore ha spiegato: “Sta nel lavoro impressionante che fanno Inzaghi e il suo staff ogni giorno: non è una questione di individualità, che pure sono eccellenti, ma di gruppo. La forza sta nel gruppo, nella consapevolezza: sono anni che l’Inter è tornata stabilmente ai vertici. C’è un zoccolo duro nello spogliatoio che fa la differenza: da Lautaro a Dimarco, da Barella a Bastoni e Calhanoglu“.

A proposito dei singoli, Ranocchia si è soffermato su Darmian e Pavard: “Matteo lo conosco da una vita, credo non abbia sbagliato una partita in carriera e pure da braccetto destro è fantastico. Pavard è arrivato in un contesto già ben rodato e questo ha facilitato il suo inserimento. Poi è un ex campione del mondo: un altro grande colpo dei dirigenti“.