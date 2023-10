Qui Appiano: le ultime sugli infortunati e la probabile formazione verso l’Atalanta

Dopo la vittoria sulla Roma e il giorno libero concesso da Simone Inzaghi, l’Inter si è ritrovata oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. Nel mirino c’è la sfida di sabato pomeriggio (ore 18:00) a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, da ieri al quarto posto solitario in classifica.

Gli infortunati Marko Arnautovic e Juan Cuadrado non hanno lavorato in gruppo, limitandosi ad una seduta personalizzata. Per questo motivo, sembra molto difficile che possano essere convocati per la gara del Gewiss Stadium. Più probabile che ritornino fra Salisburgo (martedì prossimo) o Frosinone (domenica 12 novembre), anche se la sosta nazionali in arrivo potrebbe spingere Inzaghi ad agire con ulteriore prudenza per garantire il pieno recupero di entrambi.

Per il resto, il tecnico piacentino sembra orientato a schierare la stessa formazione che ha battuto la Roma, per poi ricorrere al turnover in Champions League.