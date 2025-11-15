Dumfries lascia SUBITO la Nazionale: come sta verso il derby

Denzel Dumfries ha lasciato ufficialmente il ritiro della Nazionale Olandese dopo essersi sottoposto ad una risonanza. L’esterno, come annunciato dal ct Koeman in conferenza stampa, ha riportato ancora un dolorino alla caviglia sinistra accusato per la prima volta durante il match contro la Lazio.

In via del tutto precauzionale, dunque, la federazione olandese ha deciso di rispedirlo a Milano con qualche giorno di anticipo e nella giornata di oggi verrà immediatamente visitato ad Appiano Gentile dai medici nerazzurri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Dumfries, non sono previste assenze all’orizzonte. La decisione è arrivata solamente in via preventiva con l’obiettivo di non peggiorare il suo infortunio o comunque di evitare ricadute. L’olandese approfitterà di questi giorni di riposo e sarà regolarmente a disposizione dal primo minuto per il derby Inter-Milan di domenica prossima.