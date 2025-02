Ecco quanto INCASSA l’Inter con la semifinale di Coppa Italia

L’Inter è pronta a scendere in campo contro la Lazio in Coppa Italia. A San Siro, c’è in palio l’accesso alle semifinali, con i nerazzurri che potrebbero rincontrare il Milan, mai battuto in questa stagione. Tuttavia, il passaggio del turno avrebbe un valore non solo sportivo.

L’obiettivo dei nerazzurri, dichiarato a più parti da tutto l’ambiente, è quello di puntare al massimo in ogni competizione. Al tempo stesso, però, non va valutato neanche il riscontro economico dato dai risultati sul campo. Con la possibilità di portare a casa nuovi introiti, sempre utili in chiave di bilancio.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’accesso alle semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione, garantiva 1,7 milioni di euro. La cifra dovrebbe essere all’incirca la stessa anche in questa edizione. Tuttavia, un valore preciso si avrà solo dopo aver stabilito il montepremi complessivo.

Quest’ultimo verrà definito solo una volta finalizzati i contratti per i diritti televisivi della Coppa Italia all’estero, ancora da siglare per quanto riguarda le fasi finali della competizione. Dal totale, verranno poi estratti in percentuale i premi dei singoli passaggi del turno. Secondo le stime, scrive sempre Calcio e Finanza, le cifre potrebbero essere leggermente al ribasso.