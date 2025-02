Mauro ESALTA Martinez: “L’Inter ha trovato un grande portiere”

Alla seconda partita consecutiva da titolare, per via dell’infortunio di Sommer, Josep Martinez ha saputo confermare le buone sensazioni già viste contro il Genoa. Contro la Lazio in Coppa Italia, infatti, il portiere spagnolo si è reso autore di un’altra ottima prestazione, mantenendo ancora la porta inviolata dopo 3 gare disputate in nerazzurro.

Josep Martinez ha convinto appieno anche Massimo Mauro, che ha commentato con toni entusiastici la sua gara negli studi di Mediaset, nel post-partita dei quarti di finale, lanciando anche un messaggio per il futuro.

Queste le sue parole:

“L’Inter ha trovato un grande portiere, sarà difficile metterlo fuori”.