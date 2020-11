Elkjaer-Larsen boccia Eriksen: “Ha avuto le sue chance, ma le ha fallite”

Elkjaer-Larsen, campione d’Italia con il Verona nel 1985, ha parlato a TV3 Sport, emittente danese, del momento che sta vivendo Christian Eriksen con la maglia dell’Inter.

“Sembra assurdo, ma il miglior giocatore danese è stato tutto il tempo in panchina nella partita contro il Real Madrid. Anche in campionato contro il Parma è stato sostituito dopo un’ora e ha ricevuto critiche molto dure. Eriksen non si è trovato a suo agio nel calcio italiano, non so se continuerà lì: gli sono state date tante possibilità e non le ha sfruttate. Già a gennaio potrebbe andarsene”.

“Penso sia un grandissimo giocatore e in questa Inter dovrebbe poter giocare senza problemi: va ammesso però che quando gli sono state date le chance, anche dal primo minuto, non ha mai inciso come ci si aspettava”.

