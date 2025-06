Luis Enrique elogia l’Inter: “Sono un esempio, ecco perché”

Al termine di PSG-Inter, l’allenatore del club francese Luis Enrique ha commentato la larga vittoria della sua squadra in conferenza stampa e ha voluto fare anche un importante e sentito elogio per il comportamento dell’Inter che non ha abbandonato il campo dopo la premiazione finale. Queste le parole del tecnico spagnolo:

“Ci tengo a sottolineare un fatto molto significativo. Al termine della finale, mentre stavamo alzando il trofeo, l’Inter è rimasta lì ad aspettare con rispetto che finissimo di festeggiare. Sono rimasti sia i giocatori che lo staff nonostante il dolore della sconfitta. Credo che questo sia un grande esempio, soprattutto per i più giovani perché nella vita e nel calcio, si vince ma si perde anche. Saper perdere è importante anche se c’è tanta gente che sa solo vincere ma credo che serva pure mostrare rispetto per l’avversario, come ha fatto oggi l’Inter. Li ringrazio”.