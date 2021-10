Empoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: Sanchez al fianco di Lautaro

Diversi cambi di formazione per l'Inter questa sera

Empoli e Inter scenderanno in campo a breve per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria dopo il pareggio con la Juventus e la sconfitta con la Lazio, mentre i padroni di casa vogliono dimostrare di essere un outsider pericolosa per tutti in Serie A.