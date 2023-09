Verso Empoli-Inter, le ultime dall’infermeria: torna Calhanoglu?

Dopo il duro impegno in Champions League, l’Inter deve già focalizzarsi sul prossimo impegno di Serie A, domenica 24 settembre alle ore 12.30, contro l’Empoli, fresca di cambio di allenatore. Una gara che i nerazzurri sperano di poter affrontare con tutta la rosa al completo.

Dovrebbe tornare a disposizione quasi sicuramente Cuadrado, mentre sono da capire le condizioni di Calhanoglu e Sensi. Il primo è stato tenuto a riposo in via precauzionale in Europa, proprio con l’obiettivo di tornare subito a disposizione in Serie A. Gli esami non hanno evidenziato lesioni e questo dovrebbe essere un ottimo segnale in tal senso.

Da monitorare, infine, anche le condizioni di De Vrij e Frattesi. Il primo, che ha costretto Inzaghi a sostituirlo, è uscito un po’ acciaccato dalla sfida dell’Anoeta, con tanto di tutore sulla coscia destra. Il secondo, invece, non si sarebbe allenato al meglio nei giorni antecedenti alla sfida di Champions League, come rivelato dallo stesso tecnico dell’Inter.