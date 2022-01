Eriksen torna ad allenarsi con l’Ajax: “Mi farò trovare pronto per un nuovo club”

L'ex Inter potrebbe presto tornare a giocare in Premier League

Dopo essere tornato all'attività agonistica nell'ultimo mese con sedute individuali, Christian Eriksen ha ricominciato ad allenarsi anche in gruppo. Ad accoglierlo è stato l' Ajax , club che ha rappresentato una tappa fondamentale nella crescita del danese e che si è subito reso disponibile per rimetterlo in forma aggregandolo alla formazione giovanile. L'obiettivo dell'ex trequartista dell' Inter è quello di ritrovare il passo di un tempo quanto prima, in attesa di firmare un accordo con un nuovo club. L'obiettivo resta quello di tornare in Premier League, dove il Brentford lo accoglierebbe molto volentieri almeno per i prossimi sei mesi .

Questo il post dell'Ajax e le parole di ringraziamento di Eriksen:"Sono molto felice di essere qui. All'Ajax conosco tante persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per tanto tempo. Tutte le strutture sono a disposizione e con le giovanili dell'Ajax posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questa è la base perfetta per me in questo momento. Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, possa giocare bene il prima possibile".