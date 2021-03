Centrocampisti più prolifici del ventunesimo secolo, c’è anche Eriksen nella Top 10: la classifica completa

Le classifiche del secolo sono già partite, anche se non vi siamo dentro che da poco più di un ventennio: non lo scopriamo oggi, anche perché – ai migliori calciatori “del secolo” – sono già stati assegnati alcuni premi. Questo, invece, non è un premio: è appunto una classifica, ed è quella indicante i dieci centrocampisti più prolifici di questo secolo. Guidano la classifica Lampard e Gerrard (rispettivamente con 261 gol in 843 partite e 206 gol in 794 partite), ma le notizia, qui, è che in classifica compare anche un certo Christian Eriksen.

Il centrocampista dell’Inter (ex Tottenham) compare al decimo posto della graduatoria con 142 reti segnate in 618 partite. Il danese, peraltro, è uno dei pochi calciatori in attività di questa classifica, insieme a Reus (187 gol in 452 partite, quarto), David Silva (148 gol in 778 partite, ottavo) e Hamsik (147 gol in 645 partite, nono). A completare il podio – insieme ai già citati Lampard e Gerrard – c’è van der Vaart, mentre gli altri calciatori in classifica sono Ronaldinho, Ballack e Kakà, tre star del calcio dello scorso decennio. Anzi, del secolo.

