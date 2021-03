CM.com – L’Inter continua a seguire De Paul. Lui vuole la Champions, l’Udinese fissa il prezzo: i dettagli

Era stato un nome accostato per lungo tempo all’Inter, poi però la pista si è raffreddata negli ultimi giorni di mercato. Rodrigo De Paul è un calciatore che piace molto ai nerazzurri e il tecnico Antonio Conte non nasconde la stima per lui. A gennaio sembrava essere un rinforzo concreto per il club di Suning, ma poi la permanenza di Eriksen ha chiuso le porte ad un suo possibile arrivo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter continua a seguire la situazione del centrocampista argentino classe ’94. L’Udinese lo valuta non meno di 35-40 milioni di euro e su di lui la concorrenza non manca. Nella sua testa c’è il sogno di giocare la Champions League la prossima estate potrebbe essere decisiva per fare un salto di qualità. I nerazzurri ci sono e restano alla finestra per De Paul.

QUANTO HA INVESTITO PIRELLI NELL’INTER? I NUMERI>>>