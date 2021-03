Le probabili formazioni di Parma-Inter: Conte coi titolarissimi, Hakimi titolare dopo la squalifica

Niente turnover anche nell’infrasettimanale contro il Parma a pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta: Antonio Conte ha capito di ritrovarsi in un momento cruciale della stagione e non vuole assolutamente che ci siano cali di concentrazione. Per questo motivo il tecnico leccese, anche alla luce dei quattro giorni di riposo di cui potrà godere la sua squadra prima del match contro l’amico D’Aversa, metterà in campo la migliore Inter, quella che gli ha garantito le più belle prestazioni nelle ultime settimane.

Unico cambio rispetto alla sfida vinta domenica contro il Genoa dovrebbe essere l’inserimento di Achraf Hakimi al posto di Matteo Darmian, dopo aver scontato la giornata di squalifica. Ecco le probabili formazioni di Parma-Inter, secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila. All. D’Aversa

