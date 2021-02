Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen fantastico, più è coinvolto e meglio è. Mezzala o play basso…”

La rinascita di Eriksen con l’Inter non è ovviamente passata inosservata in Danimarca. A gioire è soprattutto il ct Kasper Hjulmand, che in una chat con i tifosi ha parlato del suo fantasista e della sua nuova posizione in campo con l’Inter.

Ecco le parole riportate da Bold: “Chris ora è impiegato come mezzala. Ha libertà in questo momento, ma potrebbe anche diventare un play basso. Potrebbe benissimo giocare in quella posizione. Conte lo ha già provato come aveva fatto con Pirlo, avendo tre difensori schierati. Resta un giocatore fantastico perché usa destro e sinistro allo stesso modo. Più è coinvolto nel gioco, meglio è. È uno dei giocatori in Italia e in Europa che corre di più”.

