CM.com – Il Bayern non molla Agoumé, l’Inter alza il muro: schizza il valore di mercato

Il Bayern Monaco non molla Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 dell’Inter in prestito allo Spezia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra però non è disposta a sacrificarlo sul mercato.

La fiducia è totale, soprattutto dopo il rendimento avuto nella sua prima stagione da protagonista in Serie A. Dopo aver speso 4,5 milioni di euro per acquistarlo dal Sochaux, l’Inter non lo valuta meno di 15 milioni di euro.

Il suo contratto scade nel 2023, il Bayern Monaco è interessato ma sa che non ci sarà alcun tipo di sconto o regalo da parte dell’Inter che ha il pieno controllo della situazione.

