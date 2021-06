Eriksen: “Adesso abbiamo ancora più fame di vincere con l’Inter”

Il numero 24 nerazzurro: "Chi vince vuole sempre di più"

Christian Eriksen è stato uno degli uomini chiave per la vittoria dello Scudetto ed è tornato a parlare a pochi giorni dall'inizio degli Europei che lo vedranno protagonista con la Nazionale danese. Il centrocampista nerazzurro, intervistato da Tipsblade.dk, ha ribadito gli obiettivi che l' Inter dovrà prefissarsi da Campione d'Italia per la prossima stagione: "Senza dubbio il successo dello Scudetto dà ancora più fame di alzare altri trofei. Chi vince vuole sempre di più."

Il giocatore ex Tottenham, poi, ha continuato parlando di EURO 2020: "Significa molto arrivare a questa competizione con un campionato in tasca. Dà fiducia e una convinzione in più che tutto è possibile. È stimolante che i tifosi pensino che possiamo andare lontano: gli avversari devono essere preoccupati di incontrarci"