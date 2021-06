UFFICIALE – Coppa Italia con solo club di A e B: c’è la novità per la Serie C

Il tabellone della competizione vedrà 40 club partecipanti

La Lega Serie A ha ufficializzato il regolamento del torneo di Coppa Italia per il triennio 2021-2024 confermando tutte le indiscrezioni uscite nelle ultime settimane. La nuova formula vedrà la Coppa Nazionale esclusivamente composta da club di Serie A e B . Ma ci sarà la possibilità anche per le squadre di Serie C di partecipare alla Coppa Italia.

Il tabellone principali vede 40 club partecipanti alla competizione che sarà preceduto da un turno preliminare in cui saranno inserite 4 società di C selezionate annualmente dalla Lega Italiana Calcio Professionistico alle date fissate da parte della FIGC per la decisione del Consiglio Federale. La partecipazione sarà in ogni caso subordinata all'approvazione da parte dell'Organizzatrice.