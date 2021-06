Lukaku: “Razzismo nel calcio ai massimi storici, colpa anche dei social”

Il numero 9 nerazzurro: "In Italia qualcosa è cambiato: la gente ha iniziato a capire"

Il bomber dell'Inter ha poi continuato facendo riferimento agli ululati subito nella partita contro il Cagliari nel 2019: "Per me, ad essere onesto, non vedo davvero progressi. Vedo molte campagne e tutto il resto, ma fino a quando non viene intrapresa una vera azione. In Italia, quando è successo a me direttamente, si è fatto qualcosa: la Serie A ha parlato con me e la mia squadra. Da allora le cose sono cambiate ed e' quello che dovrebbero fare in tutti i campionati. Quando si è discusso della Superlega, tutti sono scesi in strada per protestare. Io stesso non volevo che accadesse. Ma perché si mette la stessa energia anche quando si tratta di razzismo?"